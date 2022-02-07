Минздрав: для закрытия больничного по коронавирусу повторный ПЦР-тест не нужен

Минздрав Свердловской области изменил порядок, по которому выписываются больничные листы больным коронавирусом. Теперь после положительного теста на Covid-19 пациентам с легким течением болезни открывают больничный лист на 7 дней. Если спустя неделю человек выздоравливает, повторный ПЦР-тест сдавать не нужно: больничный закроют дистанционно, на основе опроса врача. Также отменили карантин для контактных лиц.

Как сообщили в региональном оперштабе, этот приказ областного минздрава основан на новациях в федеральных нормативно-правовых актах. Главные изменения коснулись порядка выдачи электронных больничных листов.

«Согласно внесенным изменениям, людям с новой коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в легкой форме и лечение они получают дома, электронный больничный лист оформляется на 7 дней. По истечении этого срока – при отсутствии жалоб и симптомов – пациент выписывается, контрольные обследования на коронавирус при этом не проводятся, а больничный лист закрывается дистанционно», – сообщили в минздраве.

Если пациент лечится в стационаре, то его теперь могут без повторного ПЦР-тестирования отпустить для долечивания домой. Раньше выписка была возможна только при отрицательном тесте.

Еще одно новшество касается контактных лиц. «Документ отменяет обязательное тестирование и изоляцию для контактных с больными лиц. А диагноз врачи могут ставить не только на основании ПЦР-тестов, но и основываясь на ИХА-тесте (иммунохроматографический анализ, проводится с помощью тест-полосок, – прим. ред.)», – говорится в сообщении минздрава.

Как сообщал «Новый День», с ростом заболеваемости коронавирусом в Екатеринбурге и области в поликлиники выстроились огромные очереди. В основном люди приходили в больницы, чтобы открыть или закрыть больничные листы: сделать это дистанционно многие не могли, потому что вызвать врача на дом не получалось. Также в очередях стояли те, кому требовалось сдать повторные ПЦР-тесты. В минздраве полагают, что новые правила лечения и наблюдения пациентов с Covid-19 помогут разгрузить поликлиники.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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