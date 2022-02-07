Конфликт пациентки и травматолога попал на камеру наблюдения. В больнице заступились за врача (ВИДЕО)

В конце января в травмпункте екатеринбургской больницы № 36 случился скандал. Пациентка, которая пришла закрыть больничный, пожаловалось на грубое отношение персонала. Девушка утверждала, что врач вытолкал ее из кабинета, она упала и получила ушиб. Возмущенная екатеринбурженка написала заявление в полицию на медика. В больнице провели внутреннее расследование и пришли к выводу, что пациентка оговорила врача.

«Девушка требовала переоформить ей лист нетрудоспособности, вела себя крайне вызывающе, мешала проведению лечебных мероприятий, нецензурно выражалась и оскорбляла медицинский персонал. Ворвалась в кабинет неотложной помощи и начала вести съемку на свой мобильный телефон – как врач ведет прием пациента. Врач-травматолог предупредил посетительницу о недопустимости ведения съемки и предложил ей выйти из кабинета. На что девушка кинулась с кулаками на врача и охранника», – представили в медучреждении свою версию конфликта.

После инцидента в больнице провели заседание комиссии по контролю качества оказания медицинской помощи. У травматолога, медперсонала и охранника взяли объяснительные, изучили видеозаписи с камер наблюдения. Материалы также передали в полицию, сообщил «Новому Дню» заместитель главврача Александр Кузьмин.

Инцидент в больнице. Запись с камеры

На видеозаписи из больничного коридора видно, как девушка сначала стоит у кабинета, затем заходит внутрь, и через короткое время ее выгоняет врач. Пациентка активно сопротивляется, замахивается ногой, попадает в охранника, теряет равновесие и падает на пол, ударившись о металлический стул. Затем быстро встает и еще раз замахивается на охранника, а после уходит. Аудиозаписи конфликта нет.

Сама девушка утверждала, что разговаривала с медиками корректно, но настойчиво просила закрыть больничный лист. С ее слов, врач грубо вытолкал ее с порога кабинета. Екатеринбурженка написала заявление в полицию и потребовала привлечь медика к административной ответственности.

Проверка инцидента все еще продолжается. «В настоящее время результаты судебно-медицинского освидетельствования заявительницей не предоставлены. Окончательное решение будет принято после получения соответствующего заключения», – сообщили «Новому Дню» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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