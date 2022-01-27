Екатеринбурженка обвинила сотрудников травмпункта в применении силы (ВИДЕО)

Жительница Екатеринбурга обвинила травматолога в рукоприкладстве. Неприятный инцидент случился сегодня днем в травмпункте городской больницы № 36. Пациентка хотела досрочно закрыть больничный лист, но заведующая отделением не смогла принять ее, а дежурный врач, как заявляет девушка, грубо вытолкал с порога кабинета.

Инцидент в больнице

«Мой больничный по ошибке продлили до 28 января, а мне надо было срочно выходить на работу. В больнице два дня назад сказали, что я могу подойти 27-го числа и закрыть документ. Сегодня я пришла, меня отправили по нескольким кабинетам и начали говорить, что раз стоит 28 января в больничном, завтра и приходите. Потом отправили к врачу, у которого была смена в травмпункте. Он не стал меня слушать, начал выгонять, подошел еще охранник. Когда я стала снимать все происходящее на телефон, врач отобрал его, поднял вверх и передал охраннику. А меня толкнул в грудь двумя руками так сильно, что я отлетела в коридор и упала. Сильно ударилась копчиком, до крови расцарапала ладонь, на колене у меня тоже ссадина. Когда я упала, ко мне подошел охранник, я сильно испугалась, и замахала ногами. Потом, когда уже приехала полиция, охранник заявил, что я сама упала, и еще пинала его», – рассказала собеседница агентства, попросившая не называть ее имени.

По словам девушки, общение с полицейскими было корректным. Правоохранители рекомендовали ей снять побои. После травмпункта екатеринбурженка отправилась в отдел полиции № 7, чтобы написать заявление на врача.

В ГКБ № 36 сообщили, что разберутся в причинах конфликта. «Я советую пациентке написать заявление на имя главврача, и мы разберемся в ситуации», – заявил «Новому Дню» представитель медучреждения Александр Кузмин.

Добавим, что обвиненный девушкой травматолог-ортопед имеет много положительных откликов от пациентов: его характеризуют как доброго, отзывчивого человека.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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