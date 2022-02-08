На Среднем Урале – 5245 новых случаев Covid-19 и 826 госпитализаций

Свердловская область опять обновила суточный максимум заболеваемости Covid-19. На 8 февраля выявлено 5245 новых случаев, в том числе в Екатеринбурге заразились коронавирусом 1699 человек. Число госпитализаций за один день резко выросло: если вчера в больницы попали 125 человек, то сегодня – уже 826.

По данным регионального оперштаба, сейчас в больницах находятся 472 пациента в тяжелом состоянии и 3980 – в состоянии средней тяжести. В том числе растет число пациентов с тяжелым течением болезни: 241 находится в реанимациях, в том числе 162 подключены к аппаратам ИВЛ. Оперштаб подтвердил еще 14 смертей больных коронавирусом. За сутки были выписаны 569 человек.

Ранее «Новый День» писал, что в регионе почти в два раза увеличили число ковидных коек. Около тысячи больничных мест власти пока держат в резерве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»