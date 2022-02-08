У антикоррупционного департамента снова возникли вопросы к декларации екатеринбургского депутата из-за купленной им квартиры

Сегодня в Екатеринбургской городской думе за закрытыми дверями прошло внеочередное заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности. Депутаты обсуждали материалы областного антикоррупционного департамента. Как стало известно «Новому Дню», претензии возникли к отчету о доходах и имуществе за 2020 год депутата Михаила Вечкензина. В частности, контролирующих органов заинтересовала покупка депутатом квартиры рядом с «Екатеринбург Ареной». «Департамент представил неполный пакет документов по проверке декларации, поэтому комиссия не стала принимать решения. Вопрос в итоге перенесли на неопределенный срок», – рассказал агентству один из участников закрытого заседания.

Председатель комиссии Сергей Воронин сообщил «Новому Дню», что комиссия направила «результаты рассмотрения вопроса» в областной департамент, но отказался раскрывать подробности. Сам Михаил Вечкензин пояснил агентству, что претензии департамента касаются декларации 2020 года, за которую он уже получил предупреждение. «Я считаю эти претензии невнятными. Мою декларацию рассмотрели однобоко. Ко мне никаких вопросов нет, есть вопросы к бизнесмену, который является моим кредитором. Интересуются, откуда у него деньги, которые он одолжил мне. Этот человек занимается бизнесом, так что вопрос вообще не ко мне. Сегодня комиссия думы не принимала никаких решений. Материалы проверки ушли в областную прокуратуру, надзорный орган даст им оценку. Новых санкций я не ожидаю», – прокомментировал депутат.

Добавим, что за нарушения в декларациях городским депутатам грозит наказание вплоть до лишения мандата. У нарушителей также могут отобрать руководящий пост в думе. Решение выносит думская комиссия по безопасности, но в последнее время депутаты с ошибками в декларациях получали только предупреждение. Михаил Вечкензин является председателем комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской думы. Антикоррупционный департамент Свердловской области уже во второй раз за год предъявляет претензии к его декларации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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