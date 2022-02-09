В институте госслужбы устроили показ экоодежды из пакетов, но забыли надеть маски

В Уральском институте управления РАНХиГС устроили показ мод в разгар заболеваемости коронавирусом. Накануне, 8 февраля, там собрались несколько десятков студентов, которые, судя по снимкам, опубликованным в аккаунте вуза во «ВКонтакте», не надевали маски, не соблюдали дистанцию, находясь в помещении. Молодые люди обсуждали, что такое экомода, почему важно быть осознанным, а после провели показ одежды, состоящей, в основном, из пластиковых пакетов для мусора.

Руководство вуза согласовало проведение массового мероприятия во время, когда заболеваемость коронавирусом в регионе растёт, а многие учебные заведения ушли на дистант. «Мероприятие было закрытым и для ограниченного круга участников – только студенты и сотрудники. Только для тех, кто имеет прививки. Маски выдавались на входе», – сообщили «Новому Дню» в центре общественных связей вуза.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что призывают свердловчан не пренебрегать мерами личной профилактики новой коронавирусной инфекции. «Минимизация контактов, правильное ношение масок, соблюдение дистанции и личной гигиены – эффективные инструменты для предотвращения заражения. Руководителям предприятий и учреждений в условиях роста заболеваемости COVID-19 стоит предпочесть дистанционный формат проведения мероприятий, а при организации очных встреч строго контролировать соблюдение санэпидтребований всеми участниками», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе полиции Екатеринбурга (на МВД возложены полномочия по наказанию нарушителей антиковидных мер по ст. 20.6.1 КоАП РФ) обещали выяснить – будет ли какая-то реакция на нарушения на массовом мероприятии.

Ректор вуза Руслан Долженко ранее сравнил абитуриентов вуза с помесью Мефистофеля и Ведьмака. «Почему эти герои так странно собраны вместе? Потому что мы готовим таких людей, лидеров будущего. Готовим их к тем проблемам, которых еще не существует. Потому что этот мир великолепен, и мы будем делать его еще лучше», – заявлял он.

Описывая плюсы дистанционного обучения, Долженко заявлял, что лекции – фуфло, они не передают знания, они не передают опыт». «Все-таки здорово проводить лекции, сидя у себя дома, на диванчике или на кресле, в одной руке телефончик, в котором запущен Zoom, а в другой – бокал с вином», – комментировал дистант Долженко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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