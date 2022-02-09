На Урале в 2021 году показатель рождаемости стал самым низким за последние 20 лет

В 2021 году в Свердловской области родилось 43 288 детей. Такого низкого показателя рождаемости не было в регионе последние 20 лет.

Как сообщила на пресс-конференции замначальника Управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова, рождаемость в 2021 году снизилась на 2% в сравнении с 2020 годом.

«Потенциальными родителями в последние годы становятся дети 90-х, тогда, учитывая ситуацию в стране, их тоже рождалось мало, так что факт становится объяснимым, – объяснила Наталья Храмова. – В 2000-х рождаемость возросла, поэтому, как только дети 2000-х дорастут до возраста вступления в брак и рождения детей, у нас снова будет рост рождаемости».

Сотрудники ЗАГС предполагают, что рождаемость значительно повысится к 2025 году.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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