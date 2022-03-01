За 5 лет рождаемость в Свердловской области упала на 10 тысяч

В Свердловской области за последние пять лет рождаемость упала на 10 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это следует из материалов доклада детского омбудсмена Игоря Морокова, с которым он выступил сегодня в заксобрании. В докладе сообщается, что если в 2017 году в регионе родилось 53 583 ребёнка, то в 2021-м – 43 370. Общая численность населения области в 2017 году составляла 4 млн 325 тысяч 256 человек, в 2021 – 4 млн 300 тысяч.

Ранее замначальника Управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова заявила, что рождаемость в 2021 году снизилась на 2% в сравнении с 2020 годом. «Потенциальными родителями в последние годы становятся дети 90-х, тогда, учитывая ситуацию в стране, их тоже рождалось мало, так что факт становится объяснимым, – рассказала Наталья Храмова. – В 2000-х рождаемость возросла, поэтому, как только дети 2000-х дорастут до возраста вступления в брак и рождения детей, у нас снова будет рост рождаемости».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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