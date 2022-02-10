Сертификат в супермаркет и книга про Льва Толстого: интересные подарки на День всех влюбленных

На День святого Валентина, согласно стереотипам, принято дарить розовые валентинки, конфеты в форме сердец и цветы. Однако ничего из перечисленного не оказалось в топе подарков екатеринбуржцев в этом году, зато в него вошли игрушки Хаги Ваги, костюмы для ролевых игр и сертификаты в продуктовый.

Как сообщила «Новому Дню» сотрудница сетевого магазина «Перекресток» Полина Хитмуллина, в этом году особой популярностью пользуется необычный подарок к 14 Февраля – сертификат в супермаркет.

«Сегодня обсуждали с коллегами, что в феврале начали покупать сертификаты в магазин, до этого они не особо продавались. Ко мне подошел сегодня молодой человек, спросил, как воспользоваться сертификатом, если он купил его через приложение «Тинькофф». Оказалось, что он купил сертификат в «Перекресток» на 1000 рублей для своей девушки, они оба студенты, решил сделать практичный подарок. От других кассиров слышала, что тоже покупают как подарки», – рассказала девушка. Она уточнила, что по подарочному сертификату к 14 февраля нельзя купить алкоголь или сигареты.

Также корреспондент «Нового Дня» поговорила с сотрудницей праздничного агентства «Обостряй чувства» Валерией, и собеседница сообщила, что женщины оставляют стандартные пожелания относительно подарков для своих партнеров, а мужчины отказались от типичных цветов и конфет.

«Если из необычного, то несколько мужчин пожелали подарить своим возлюбленным костюмы: специальные для ролевых игр или пижаму-кигуруми, – говорит Валерия. – Еще несколько молодых людей собираются подарить игрушку Хаги Ваги. Вообще сейчас более популярно не дарить подарок, а подготовить хорошее свидание, сюрприз. Позиции держат классические подарки на День влюбленных: букеты из клубники в шоколаде, декорированные торты. Женщины для своих возлюбленных заказывают либо алкоголь, либо «мужские» букеты с колбасой, сыром, пивом. А, была одна девушка, которая собирается подарить своему парню две пары носков и боксеры с ее фотографией, тоже забавный подарок. А про валентинки и открытки вообще ничего не слышала, они вышли из моды».

К 14 Февраля готовятся и пользователи «Авито». Мы нашли там несколько забавных подарков на праздник. Например, за 500 рублей можно купить дерево любви, которое, по преданию, приносит в дом благополучие и улучшает отношения между партнерами. Там же ценителям предлагают за 49 рублей купить книгу «Лев Толстой и его жена», в объявлении сказано, что это именно подарок на День святого Валентина.

На сайте продают разные забавные игрушки ручной работы и куклу Хаги Ваги, которая оказалась популярным подарком.

Как ранее писал «Новый День», в этом году 14 февраля не будет шумных вечеринок, поэтому люди стали чаще обращаться в праздничные агентства.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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