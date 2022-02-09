Как отметить День святого Валентина: больших вечеринок не будет

День святого Валентина пройдет в Екатеринбурге тихо, без шумных пати.

14 февраля в этом году в Екатеринбурге не будет громких праздников. В отличие от прошлых годов, бары и развлекательные площадки не устраивают вечеринок. Вероятно, виной тому стала пятая волна коронавируса и рекорды по заболеваемости в регионе.

Как сообщила «Новому Дню» Наталья – сотрудница концерт-холла «Свобода», последняя шумная вечеринка по случаю Дня всех влюбленных проходила в Екатеринбурге 14 февраля 2020 года, когда в России еще не было никаких ковидных ограничений.

В этом году праздники для парочек организуют специализирующиеся на этом агентства. Как сообщила «Новому Дню» Валерия, сотрудница местного праздничного агентства «Обостряй чувства», в этом году заказов на организацию праздников поступило больше, чем в прошлом. «Люди уже не так боятся заболеть, да и самостоятельно придумать романтическое свидание не так-то просто. В этом году особой популярностью, на удивление, пользуются полет над Екатеринбургом на вертолете, и ужин в ресторане в полной темноте. Это варианты не из дешевых», – пояснила Валерия.

Кроме того, желающие отметить День святого Валентина, могут сами составить себе программу. К примеру, 14 февраля будет организовано несколько обзорных пеших экскурсий по Екатеринбургу, можно выбрать тариф «На двоих» или же «Ночной». Также в городских театрах в этот день будут показывать постановки исключительно о любви. К слову, в драматическом и оперном театрах 14 февраля – свободный от спектаклей день. Также можно будет посетить музыкальные вечера в Доме актера и клубе «Фабрика», и местные кинотеатры предоставляют богатый выбор фильмов в этот день.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»