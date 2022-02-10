Оппозиция позвала на антивоенный митинг единороссов. Они в ответ помянули Лаврова

Организатор намеченного на 12 февраля согласованного митинга «Екатеринбург – за мир!», руководитель местного отделения «Гражданской инициативы» Ирина Скачкова предложила руководителям свердловских отделений политических партий присоединиться к ней в Южном парке. Однако желающих составить ей компанию пока нет.

По словам Скачковой, она направила письма в отделения ЕР, КПРФ, ЛДПР, СРЗП, Партии роста и «Новых людей». Во всех обращениях говорится: «Приглашаем членов регионального отделения вашей партии принять участие в митинге. Мероприятие согласовано в соответствии с региональным и федеральным законодательством. Мы считаем, что необходимо заявить свою позицию в связи с ситуацией во внешнеполитическом пространстве. Угроза войны стала реальностью. Опросы показывают, что подавляющее большинство граждан России против войны как способа решения каких бы то ни было проблем. Но граждане психологически готовятся к войне и ожидают ее как неизбежное зло. Мы считаем, что борьба за мир имеет глобальное значение, при этом политические разногласия людей, являющихся сторонниками мирных действий без насилия, не имеют значения на фоне угрозы войны».

Самый развернутый ответ подготовили свердловские единороссы. Замруководителя исполкома Максим Бестфатер пишет, что в партии «Единая Россия» доверяют действиям руководства страны по стабилизации внешнеполитической обстановки. Он добавляет, что в ЕР создана специальная партийная комиссия по международному сотрудничеству, которая занимается защитой национальных интересов, укреплением мира и безопасности, а также поддержкой соотечественников за рубежом. «Возглавляет комиссию министр иностранных дел Сергей Лавров. Именно эту работу, а не участие в митингах мы считаем наиболее эффективной. Сегодня, кстати, отмечается День дипломатического работника Российской Федерации. Поздравляем всех сотрудников дипломатического корпуса с их профессиональным праздником», – написал представитель ЕР.

Координатор свердловских справороссов Андрей Кузнецов коротко ответил: «Пиаром Скачковой пусть занимается Скачкова».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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