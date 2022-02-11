В Екатеринбурге полицейские поймали курьера, укравшего у пенсионерки 600 тысяч рублей

В Екатеринбурге полицейские поймали курьера, который участвовал в мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП». Молодой человек забрал у обманутой пенсионерки 600 тысяч рублей по указаниям неких «работодателей». На момент задержания парень успел перевести большую часть похищенной суммы на счета злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, преступление было совершено 6 февраля на улице Маршала Жукова. Неизвестные позвонили 88-летней женщине на домашний телефон. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что зять и внук пенсионерки попали в ДТП, в котором пострадал человек. Чтобы решить вопрос о непривлечении родственников к уголовной ответственности, пожилой женщине предложили заплатить деньги. Она поверила мошенникам и через некоторые время передала 600 тысяч рублей молодому человеку, который позвонил в дверь. Когда парень ушел, пенсионерка позвонила своей дочери и узнала, что никакого ДТП не было. Родственники обманутой бабушки обратились в полицию.

Сыщикам удалось задержать курьера. Им оказался ранее не судимый екатеринбуржец 1997 года рождения. Во время опроса парень не стал отрицать своей причастности и пояснил, что нашел такую «подработку» в интернете. Его роль заключалась в том, чтобы забрать у пенсионерки деньги и перевести их на указанный счет. В качестве вознаграждения он оставил себе 5% от суммы, то есть 30 тысяч рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество». Молодой человек помещен под стражу. «Полиция предупреждает граждан, рассчитывающих на легкий заработок, об уголовной ответственности за мошенничество. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде реального лишения свободы на срок до десяти лет. Правоохранители также призывают помнить, что для организаторов мошеннических схем подобные исполнители являются всего лишь «расходным материалом», о судьбе которого никто из «работодателей» заботиться не будет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее замначальника отдела по борьбе с мошенничествами УМВД Екатеринбурга Александр Поздеев отмечал, что в последнее время участились преступления по подобной схеме. Злоумышленники прицельно звонят на домашние стационарные телефоны, которыми пользуются в основном только пожилые люди. Во время звонка они разыгрывают сцену с фальшивым следователем, добиваются от жертвы эмоциональной реакции, а затем присылают курьера, чтобы забрать деньги. Полицейские призывают екатеринбуржцев предупреждать своих пожилых родственников о подобных способах обмана.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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