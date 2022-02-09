Фишинг вытесняет телефонное мошенничество. Эксперты рассказали о новых схемах обмана

В Екатеринбурге снизилось количество уголовных дел, связанных с мошенничеством. По данным городского УМВД, в 2021 году было возбуждено 2352 дела, что почти на 18% меньше, чем годом ранее. При этом телефонные и кибермошенничества остаются самыми распространенными: они занимают 72% в общей статистике.

Как рассказал на пресс-конференции замначальника отдела по борьбе с мошенничествами УМВД Екатеринбурга Александр Поздеев, телефонные звонки из «службы безопасности банка» остаются самым популярным способом вытянуть деньги из граждан. Но в последнее время участились преступления по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Как правило, злоумышленники звонят на стационарные телефоны пожилых людей, разыгрывают сцену с фальшивым следователем и обещают решить «проблему» за 1 миллион рублей. Добившись от жертвы эмоциональной реакции, преступники присылают курьера, который забирает деньги. Также мошенники часто приходят к пожилым людям под видом социальных работников и рассказывают о «денежной реформе», выманивая у них сбережения. Еще один вид мошенничества, на который попадаются люди разного возраста и социального положения, – объявления в интернете, обещающие огромный доход от инвестирования. Часто за ними скрывается фишинговая реклама, которая крадет данные банковских карт.

Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников дал несколько рекомендаций, как распознать мошенников.

«Во-первых, входящий звонок. Вы не делали никаких крупных покупок, не переводили большие суммы денег, но вдруг вам звонят из банка с вопросами. Во-вторых, в таком разговоре речь сразу зайдет о деньгах. В-третьих, когда по телефону просят назвать персональные данные. Если вам звонит реальный сотрудник банка, то данные клиента у него находятся перед глазами, он не станет уточнять ваше отчество, спрашивать номер карты, и тем более просить назвать код из СМС. В-четвертых, злоумышленники всегда пытаются вызвать эмоциональный отклик, создают стрессовую ситуацию, торопят с принятием решений, чтобы человек не смог проконсультироваться с кем-то еще. Если во время звонка вы что-то заподозрили, прекращайте разговор. Не стоит разыгрывать мошенников, ругаться с ними. Лучше всего просто положить трубку», – рассказал эксперт.

Представители ГУ МВД отмечают, что мошенники не изобретают новых способов, а лишь совершенствуют старые схемы обмана. Например, сейчас в полицию поступает много жалоб на фишинговые сайты, которые внешне похожи на банковские. «Как правило, приходит в мессенджере сообщение об акции – получи бесплатную пиццу или бесплатные суши от банка. Человек переходит по ссылке и вводит данные своей карты. После этого происходит списание средств», – описал еще одну схему Александр Поздеев.

Александр Сальников отметил, что методы социальной инженерии постепенно уходят, так как люди теперь больше информированы о преступных схемах. Но мошенники делают акцент на фишинг, бин-атаки (узнают первые шесть цифр банковской карты, что позволяет им сгенерировать оставшиеся) и вредоносное обеспечение.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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