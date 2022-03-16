Соблюдать кибергигиену и удалять личные файлы – как защититься от мошенников

Заведующий кафедрой бизнес-информатики УрГЭУ Дмитрий Назаров рассказал, как защититься от телефонных мошенников и обмана в интернете. По мнению эксперта, гражданам нужно соблюдать кибергигиену и не доверять обещаниям быстрого и легкого заработка.

«Прежде всего люди должны знать, как вести себя в ситуациях со звонками с неизвестных номеров. Давно существует способ аутентификации. Например, звонившему известно о ваших персональных данных, а вы не можете аутентифицировать собеседника. Если помните, в 90-е годы были распространены различные лжесотрудники – ГИБДД, МВД и прочее. Когда были введены личные номера для сотрудников правоохранителей, то такой обман сошел на нет. Так и здесь, гражданин должен четко понимать, кто ему звонит. Есть очень много определителей телефонных номеров. Банки для своих клиентов разрабатывают интеллектуальные системы, когда робот блокирует нежелательные звонки. Если граждане будут пользоваться этими простыми способами, то количество телефонных мошенничеств резко пойдет на спад», – отметил Дмитрий Назаров.

Также он объяснил, почему не стоит доверять обещаниям быстро разбогатеть на фондовой бирже – такие уловки используют лжеброкеры. «Риски спекуляций на фондовых рынках очень высокие. Если человек ничего не понимает в финансовых инструментах, ему трудно разобраться. Нужно элементарно знать математику и экономику. Также не стоить верить историям успеха из соцсетей. На самом деле, их единицы. Оглянитесь – есть ли в вашем окружении хоть один человек, который смог заработать много денег на социальных сетях? Вряд ли. То есть это минимальные шансы разбогатеть», – подчеркнул спикер.

Кроме того, Назаров советует не открывать незнакомые ссылки в мессенджерах, а копировать их в браузер. Большинство браузеров оснащены минимальной защитой и выдадут предупреждение, если ссылка вредоносна. Также нельзя использоваться простые пароли и хранить личные документы в интернет-переписке. «Удивительно, но пароль 123456 до сих пор остается самым популярным в мире. Слабые пароли мошенники раскрывают мгновенно. Кроме того, люди достаточно легко отправляют по интернету свои паспортные данные и личные документы в файлах PDF. В этом случае надо просить ваших адресатов удалять ваши личные документы из электронной почты», – добавил Дмитрий Назаров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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