90% пострадавших от телефонных мошенников знали о схемах обмана

В Екатеринбурге на 8,3% сократилось число преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. Этого удалось добиться за счет активной профилактики среди граждан, сообщил начальник городского УМВД Игорь Озеров. Однако, по мнению полицейского, в целом ситуация не улучшается, и правоохранителям по-прежнему сложно находить мошенников.

«Преступления данной категории крайне сложно раскрываются, а причиненный ущерб гражданам несоизмерим с их доходами. Жертвами мошенников становятся люди разных возрастов и социального положения: студенты, пенсионеры, сотрудники вузов, банкиры, директора. 90% всех заявителей знали о схемах мошенничества. Люди отдают не только свои сбережения, но и зачастую берут на себя неподъемные кредитные обязательства», – рассказал Озеров, выступая на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

По его словам, полиция Екатеринбурга продолжит делать упор на профилактику преступлений. Она заключается в прямом общении с гражданами. Полицейские ведут разъяснительные беседы в учебных заведениях, муниципальных и государственных учреждениях, распространяют памятки о существующих схемах мошенничества. В этом году планируется задействовать для социальной рекламы городские муниципальные СМИ.

Как ранее писал «Новый День», телефонные и кибермошенники в среднем за год похищают 12 миллиардов у россиян. Центробанк РФ пытается наложить ответственность на банки, которые позволяют своим клиентам переводить крупные суммы денег на неизвестные счета, а также усложняет доступ к персональным данным вкладчиков. Представители полиции отмечали, что звонки из «службы безопасности банка» были самым распространенным видом мошенничества в 2021 году. При этом мошенники не придумывают новых схем обмана граждан, а просто совершенствуют старые.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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