В Свердловской области исчезли телефонные мошенники из «банков», но появились лжеследователи

В Свердловской области изменилась тактика телефонных мошенников. Практически исчезли звонки из «службы безопасности банка», зато в два раза выросло число обманов по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Также уральцы часто попадаются на уловки лжеброкеров, когда пытаются быстро заработать на покупке и продаже акций.

Как рассказал на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь, с 24 февраля (начало спецоперации на Украине) на Среднем Урале не зарегистрировано ни одного случая мошеннических звонков с номеров +495 и +499. Как правило, звонившие с этих номеров представлялись сотрудниками банков и просили граждан снять и перевести на другой счет свои сбережения. Доверившись лжебанкирам, люди теряли миллионы рублей и оформляли на себя неподъемные кредиты.

«Если в прошлом году были сотни обращений в полицию по поводу звонков из «службы безопасности банка», то сейчас таких случаев нет. Также с 24 февраля прекратились звонки с технологией подмены номера. Это когда гражданам звонили якобы с действующих номеров МВД и представлялись сотрудниками правоохранительных органов», – отметил Артем Лаздынь.

Однако, схема «ваш родственник попал в ДТП» остается популярной. Чаще всего жертвами обмана становятся пожилые люди, поэтому важно обговаривать эти ситуации с престарелыми родственниками, подчеркнул полицейский. По словам спикера, в 2021 году количество телефонных мошенничеств немного сократилось (на 2 тысячи преступлений меньше, чем в 2020 году), но за первые два месяца 2022 года свердловская полиция уже зарегистрировала в два раза больше случаев телефонных обманов, чем за аналогичный период прошлого года. Рост произошел как раз за счет звонков о ложных ДТП.

«Жертвами мошенников могут стать люди совершенно разного возраста и социального положения. Были случаи, когда и сотрудники МВД попадались на уловки преступников. В основном, играли на бирже, но были и звонки из «банков». Недавно расследовали дело: бабушка захотела сделать подарок внукам, вложила 2,5 миллиона рублей в фондовую биржу, чтобы получить огромные проценты, которые ей пообещали. Она никому из родственников не рассказала о своей затее, и деньги пропали», – рассказал Артем Лаздынь.

В Свердловской области раскрывается всего около 30% телефонных мошенничеств. Лаздынь отметил, что это достаточно неплохой результат, и в целом полицейские владеют алгоритмом раскрытия таких преступлений. Но проблема заключается в том, что преступлений слишком много, а количество компетентных сотрудников в органах, которые могут заниматься этим видом уголовных дел, ограничено. Кроме того, мошенники, как правило, находятся в других субъектах РФ, поэтому их поиск занимает время.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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