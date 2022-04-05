В правительстве рассказали о возвращении «служб безопасности банка», которые пропали после начала спецоперации на Украине

Вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что россиянам снова стали звонить мошенники, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка или работниками правоохранительных органов, рассказывая, что родственник попал в ДТП. Об этом доложили представители ГУ МВД России по Свердловской области на встрече с Иониным и уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой.

«В течение двух-трех недель после начала военной спецоперации 24 февраля в регионе не было зафиксировано ни одного обращения по фактам телефонного мошенничества. И только на прошлой неделе снова пошли заявления по звонкам якобы «службы безопасности банка» или, что «ваш родственник стал виновником ДТП». Кстати, по самим случаям, когда мошенники используют схему с передачей денег через подосланного жертве курьера, увеличилась доля задержания этих «бегунков». Обычно это молодые люди, которые искали подработку через соответствующие telegram-каналы, получая 10% от обманом полученной от жертвы суммы», – пояснил Ионин.

Ранее начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь, действительно говорил, что с 24 февраля на Среднем Урале не было зарегистрировано ни одного случая мошеннических звонков от «сотрудников банков». Однако он же говорил, что схема «ваш родственник попал в ДТП» остается популярной – за первые два месяца 2022 года таких мошенничеств стало вдвое больше.

Екатеринбург, Елена Сычева

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