Потеряй свои деньги в День всех влюбленных. Мошенники активизировались в праздники и атакуют екатеринбуржцев

IT-мошенники придумали новую тактику, теперь они активно работают по праздникам и вынуждают расслабленных екатеринбуржцев отдавать свои деньги.

Своими историями поделились с «Новым Днем» программистка, студентка журфака и 84-летняя пенсионерка. Все они стали жертвами мошенников 14 февраля, две героини потеряли в День влюбленных значительные для них суммы.

24-летняя программистка Екатерина Нестерова отмечала День святого Валентина со своим парнем и, выпив вина, забыла о предосторожностях.

«Сидели вечером в понедельник: фильм, винишко, классика, в общем. Позвонили мне с незнакомого номера, девушка обратилась по имени, говорит, что вот подтвердите вашу покупку на четыре тысячи. Я думаю, ну ошиблись номером, говорю об этом девушке. Она такая мне, что вот пытаются с вашей карты оплатить что-то в каком-то магазине. Еще и так участливо: а вы карту не теряли? А фотографию ее вы никому не скидывали? А я физическую карту с собой сто лет не ношу, у меня Apple Pay ведь. Это ей сказала, она говорит, что вот, могли и выронить. Я напряглась, смотрю баланс на счету, говорю этой девушке, что деньги-то все на месте. Она сказала, что оплата спишется не сразу, но можно операцию отменить, я должна назвать для этого код, который мне придет. Код пришел, я назвала. Занавес. Списали 14 тысяч. Такой дурой я себя давно не чувствовала. Рассказала тут же молодому человеку, он тоже в шоке, ведь могла же спросить у него – он же рядом лежал! Сейчас я списываю все на то, что я была на свидании, и у меня было другое настроение, но тогда это было состояние: Катя, *****, тупица! Это был поздний вечер, часов десять-одиннадцать, горячая линия банка не работала. На следующий день я написала заявление в полицию, но шансы вернуть немалые для меня деньги, понимаю, минимальные», – рассказала Екатерина Нестерова.

20-летняя студентка журфака Екатерина Нечаева попалась в лапы мошенников в ночь с 14 на 15 февраля, в это время она была в баре с подругами и самостоятельно отдала мошенникам деньги с двух банковских карт.

«Я выставила на «Авито» платье, в час ночи 14 февраля мне написали в «Вацапе», но у меня на «Авито» номер написан, так что ничего странного. А у нас в это время с подругами вечер сильных и независимых в «А ты где?», мы все выпили пива и болтали. В «Вацапе» мне пришло сообщение от девушки по имени Светик, она спросила: «Еще продаете? Можно доставкой? Я курьера оплачу» Я соглашаюсь, она кидает мне ссылку. Я с таким раньше не сталкивалась, думаю, что как-то странно. Спросила у подруг, они тоже не знают, думаю – ну, наверное, все норм. Эта Светлана мне сказала, что когда я данные введу, она свои тоже введет и половина цены за платье переведется, а когда я передам его курьеру – вторая половина. Ну я перешла по ссылке, ввела данные, и там еще нужно кроме номера и кода вводить баланс. А у меня было 1800 на карте, я ввела, и они, конечно, списались. Они даже баланс спрашивают, чтобы знать, сколько воровать! Я пишу Светлане, а она мне пишет что-то вроде «ой, а у меня тоже деньги списались, это какой-то сбой, напишите в техподдержку, там кнопка вверху». Я пишу в техподдержку, там мне отвечают, что произошел сбой и надо еще раз попробовать с другой карты, тогда деньги на нее вернутся. Они объяснили, что по ошибке сняли у меня, а не у Светланы. Ты понимаешь, что дальше произошло, Маш? – обращается Екатерина к корреспонденту «Нового Дня». – Я беру вторую карту, «Альфа-банка», и ввожу ее данные! А на ней было 7 тысяч. Мне приходит сообщение вот это «никому не говорите код», я пишу Светлане, мол, что-то странное прислали мне. Она попросила скинуть скриншот. Я скидываю, а код там видно, они его ввели, и все. В общем, меня на 9 тыщ кинули. В конце, когда деньги списали, а я поняла, что к чему, я написала Светлане: «Это вы сняли деньги?», на что она ответила: «Вы меня подозреваете? Да у меня у самой списалось». Я не знаю, где был мой мозг, просто в тот момент, когда списалась 1800, хотелось одного: вернуть свои деньги назад! И уже не думаешь ни о каких подставах. Да, знаю, что на каждом шагу об этом говорят, но всегда ведь думаешь, что это произойдет не с тобой. Самое обидное, что и в полиции, и в банке ко мне обращались, как к тупой, а мне и так плохо, не добивайте! В банке сказали, что я сама им все коды сказала, они сделать ничего не могут. В полиции заявление приняли, но шансов вернуть деньги почти нет. Я знаю, что это очень тупо, ничего не говори», – завершила свой рассказ Екатерина.

При этом, как ранее сообщали в городском УМВД, 90% обманутых мошенниками знали об их схемах. Очевидно, многие, как и Екатерина, не верят, что такое может случиться с ними в реальной жизни.

Помимо телефонных в День святого Валентина работали и «классические» мошенники, использующие схему «ваш сын попал в аварию». Около 23 часов 84-летней пенсионерке Вере Хамидулиной позвонили на домашний телефон и попросили денег. Об этом рассказала «Новому Дню» внучка пенсионерки Анастасия.

«В одиннадцать, уже перед сном, бабушке позвонили на домашний телефон, говорила какая-то женщина, которая представилась моей мамой – то есть дочкой бабушки, – сообщила Анастасия. – Бабушке сказали, что якобы мама попала в аварию, ей нужна срочная помощь, а полиса с собой нет, поэтому надо ехать в частную клинику. Первая реакция у бабушки – страх и паника. Но периодически к ней возвращалось самообладание. Та женщина, которая представилась мамой, назвала свое полное имя и полное имя бабушки, чтобы та не сомневалась. Но вот в тот момент, когда бабушка подавила очередной наплыв паники, она сказала «маме» назвать имена ее детей. На том конце бросили трубку. После у бабушки поднялось давление и только спустя время она вспомнила, что можно ведь позвонить маме на сотовый. Со всем разобрались быстро, бабушка тоже успокоилась, деньги в целости и сохранности. Но я так и не могу понять, откуда у мошенников имена мамы и бабушки и бабушкин домашний телефон. В бабушкиной квартире собственниками как раз являются бабушка и мама, только оттуда все это можно было узнать?»

Как сообщили «Новому Дню» в местном управлении МВД, информации, когда мошенники более активны, в будние или выходные и праздничные дни, нет.

Тем не менее, совет остается прежним: нужно всегда перепроверять информацию от банков и «родственников». Если вам позвонили и просят денег – надо положить трубку и перезвонить «пострадавшему в ДТП» или на горячую линию банка. На сайтах продаж нельзя переходить по сторонним ссылкам, общаться только в диалоге на сайте. А покупать товары и оплачивать их картой можно только в проверенных интернет-магазинах. И если на телефон приходит сообщение с текстом «Никому не говорите код», значит, его нельзя не только говорить, но и показывать другим людям.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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