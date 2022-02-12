Число новых случаев Covid-19 в Свердловской области снизилось ниже 5000

За минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено 4 956 новых случаев Covid-19, в том числе 1304 – в Екатеринбурге. Это первый раз за 4 дня, когда эта отметка оказалась ниже 5000. Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составило 279 269.

Как сообщает оперштаб, состояние 494 госпитализированных оценивается как тяжелое, 287 из них находятся в реанимации, в том числе 201 – на аппаратах ИВЛ. Госпитализировано 4312 пациентов в состоянии средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. За сутки выписано 1016 человек, всего – 201 081.

Зарегистрировано 11 случаев смерти больных коронавирусом, с начала пандемии – 10 128.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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