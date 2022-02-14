«Нас обманули!» – в УрФУ не проводят обещанные онлайн-занятия для заболевших

Сегодня студенты УрФУ впервые за два года пришли на лекции в университет – новый семестр стартовал в очном формате. По словам студентов, многие их одногруппники болеют, но им не предоставили возможности учиться дистанционно, хотя обещали.

Ранее в УрФУ придумали новый формат: здоровые ходят в университет, а те, кто болеют, подключаются онлайн – преподаватель ведет трансляцию из аудитории. Казалось бы, план хорош и подходит всем, однако в реальности онлайн-трансляций нет, потому что в УрФУ не нашлось помещений с оборудованием.

«Мы пришли на пару в 8:30, впервые пришли на лекцию, последний раз такое было в феврале 2020-го – на первом курсе. Со всей группы в 30, вроде бы, человек, пришло 12 или 15, остальные либо болеют, либо почему-то не пришли, – сообщила «Новому Дню» студентка третьего курса строительного факультета Мария. – В беседе группы несколько человек болеющих спросили, можно ли подключиться на лекции. Преподаватель сказал что-то вроде: «В этой аудитории нельзя. Там нет ничего (оборудования). Ремонт был». И это не единичный случай, нигде у нас не указан гибридный формат, видимо, и не будет. Ощущение, что нас обманули, чтобы только панику не наводить».

По мнению студентов, пар на платформе Teams и вовсе не будет, для этого не создали никаких условий.

«Обычно перед каждым семестром в «Тимсе» создавали команды – то есть сообщества, где находились студенты одной группы или потока вместе с преподавателем. По каждому предмету своя команда, там и онлайн-пары проводили, и задания давали, – рассказала «Новому Дню» студентка факультета журналистики Анастасия. – Каждый семестр создавали новые команды, предметы-то каждые полгода разные. Сейчас не создали ничего. Завтра у меня пара, написано в расписании, что можно подключиться, а куда подключаться-то? Преподаватели тоже не в курсе, это не они делают».

Желающие учиться дистанционно активно атакуют телеграм-канал УрФУ. Под каждым постом можно найти по несколько сотен комментариев, в которых студенты спрашивают, когда же их переведут на дистант. При этом многие уверены, что через пару недель УрФУ снова закроет свои двери. «Давайте делать ставки, через сколько нас закроют», – пишет пользователь KhiJa. Пока студенты не получили ответов на свои возмущенные вопросы.

«С одной стороны, комментарии им по боку, а с другой, если уж настолько острая тема, должны объясниться, – пояснила Анастасия с журфака. – Фраза: «Очень интересно, когда дистант» стала крылатой и пишется студентами под каждым постом, даже если он вообще не относится к теме. Если явное большинство против, так оставьте нам этот несчастный дистант».

О высокой заболеваемости внутри академических групп сообщили «Новому Дню» студенты матмеха, журфака, строительного и радиотехнического и других факультетов.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»