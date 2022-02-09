УрФУ ввел новый формат обучения, с которым вновь не согласны студенты

УрФУ, несмотря на высокую заболеваемость Covid-19, выводит своих студентов на очное обучение. Правда, в вузе ввели очередной новый формат занятий. Ребята все же смогут подключаться на пары дистанционно, но лишь по уважительной причине – по болезни или по семейным обстоятельствам.

«Университет продолжит эксперимент по внедрению гибридного формата, когда преподаватель проводит занятие в аудитории с одновременной трансляцией на платформе Teams. Дистанционно смогут подключиться студенты, не имеющие возможности посещать занятия по болезни, семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам», – сообщают в телеграмм-канале УрФУ.

Студенты восприняли эту новость отрицательно, так как новый формат обучения оказался им непонятен.

«Что значит «уважительная причина»? Если я домой уехала или на работу пошла – это будет считаться уважительной? Опять ввели правило, а как это работает не объяснили! – сокрушается студентка исторического факультета Дарья Матвеева. – Зная наших преподавателей, они тем, кто дистанционно подключится, будут ставить пропуски, ну или будут требовать справки о болезни. Если это сообщение на канале значит, что каждый выберет сам: ходить или не ходить, то я всеми частями тела «за». Но только надо разъяснить как-то, как это будет работать на практике».

Другие ребята сомневаются, что совместить очное обучение с дистанционным – возможно. Дело в том, что платформа Teams, где проходили занятия во время дистанта, не совсем подходит для проведения прямых трансляций из аудитории.

«У меня был подобный опыт. В сентябре 2020 я не могла приехать из Казахстана, так как границы были закрыты, а некоторые пары были очными, – рассказала «Новому Дню» студентка гуманитарного института Алина Михайлова. – Тогда я договорилась с одногруппниками, что на таких парах они будут мне звонить по видеосвязи, преподаватели поддерживали. Ничего хорошего из этого не вышло. К примеру, пишет препод что-то на доске, а я в телефоне на столе лежу и ничего не вижу. Либо связь пропадет, и никто об этом не узнает, все же на паре. Спросить у препода что-то нереально, слышно его тоже не всегда, они же по аудитории ходят. Поэтому не будут эти пары эффективными. В Тимсе надо, чтобы перед камерой сидел препод, а его так же у экранов слушали. Даже с тем же посещением будут накладки, либо просто игнорировать будут».

Как сообщила «Новому Дню» студентка факультета журналистики Анастасия, подобный формат можно реализовать, только если пара будет проходить в формате пресс-конференции. «Камера снимает в режиме реального времени, у преподавателя микрофон, чат постоянно читает специальный человек и задает преподавателю вопросы, поступающие от студентов на удаленке. Только так это будет иметь смысл», – считает Анастасия.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»