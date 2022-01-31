«100 человек в аудитории, один зараженный»: почему студенты против очного обучения

Студенты УрФУ против очного обучения. Ребята боятся за собственное здоровье и заявляют, что учеба за партами может превратиться в игру на выживание.

В конце сессии в УрФУ сообщили, что в следующем семестре дистанта не будет, университет возвращается к очному формату обучения. Приезжать нужно будет даже на лекции, которые уже два года проходили только онлайн. Студенты не желают возвращаться в аудитории, но не знают, кому писать заявления о переводе на дистант.

Основная причина нежелания выходить на очку – резкий рост заболеваемости Covid-19. Сейчас за сутки ковид выявляют у нескольких тысяч человек, студенты УрФУ всерьез опасаются за свое здоровье.

«Это в УрФУ типичная история: растет заболеваемость – объявляй студентам, что они идут на очку. Посмотрите цифры, по две-три тысячи случаев за сутки! Такого ведь не было до этого, – возмущается студентка факультета журналистики УрФУ Анастасия. – На сессии была ситуация, что ребята приходили на очный экзамен больными, препод не разрешил сдать онлайн, а потом с температурой лежала чуть ли не вся наша группа. А сейчас они даже потоковые лекции хотят сделать очными, соберется в аудитории 100 человек, один зараженный, – отличная игра на выживание. Нельзя так относиться друг к другу, когда явно ситуация с ковидом не контролируется, нужно позаботиться о безопасности своих же студентов!»

Студентка гуманитарного института Арина Медведева пояснила, что хочет учиться удаленно не только для того чтобы не заразиться, но чтобы и, заболев, она смогла не пропускать занятия.

«Какие нам правила диктовали преподы, пока мы ходили на пары? Если болеете – оставайтесь дома. Но разве это возможно всегда? Банально, если ты учишься на отлично, ты не можешь пропускать контрольные и семинары, и я бы сама, честно, плюнула на социальную ответственность, и пришла бы на семинар с температурой. А ведь бывают ситуации, когда выйти из дома ты физически не можешь, но можешь сбить температуру и часик посидеть за компьютером, послушать лекцию. Я надеюсь, что говорю не в пустоту. Да мы даже заявление подпишем и петиции соберем, только кому все это отнести?» – говорит Арина.

Другая причина недовольства – система QR-кодов, которую в учебных заведениях так и не ввели.

«Ограничиваем зрительные места в театре, вводим QR-коды везде где можно, но ездим в общественном транспорте и ходим в университеты на очные занятия. План, конечно, без изъянов, – заявила «Новому Дню» студентка департамента истории Дарья Матвеева. – Я не говорю, что коды надо в универе ввести, мы все понимаем бредовость этой идеи. Но чтобы возвращать студентов обратно, должны быть основания. Да, в УрФУ собирали QR-коды у нас, но ведь неизвестно, сколько процентов студентов вакцинировано, нам статистку не предоставили. Лично я за очное обучение и хочу ходить в университет, но не сейчас и не в этих условиях».

«Новый День» опросил более 20 студентов, и большинство из них уверены, что учеба все же начнется онлайн. Неопределенность очень беспокоит иногородних, так как билеты на транспорт многие покупают заранее.

«Начнется семестр, я вангую, мы день сходим и уйдем на дистант, а может, и даже день не сходим, – пояснил студент радиофака Александр Шестаков. – Осенью, когда была новая волна, нам тоже сказали, что мы выходим. По итогу половину оставили по домам. Все время мы начинаем учиться – люди болеют, мы уходим на дистант. Видимо, в администрации так принято, держать интригу, играть с нами как кошка с мышкой, все два года вот так живем. А я уже купил билет на самолет, сам-то я из Ханты-Мансийска. Будет жаль, если он пропадет, но еще более жаль, если придется ехать на очную учебу».

Напомним, в УрФУ планируют вернуть полное очное обучение, хотя до этого студенты учились либо дистанционно, либо в гибридном формате, когда лекции проходят онлайн, а практики и лабораторные – очно.

Сейчас студентам пообещали выделить отдельные дни для потоковых лекций, физкультуру организовать на улице и усилить контроль за масочным режимом. Кроме того, в очном формате пройдет защита дипломов и госэкзамены.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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