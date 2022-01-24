УрФУ возвращает очное обучение студентов

Весенний семестр в Уральском федеральном университете начнется в очном режиме с 14 февраля. Решение принято «в условиях ковидной неопределенности», сообщили в пресс-службе вуза.

Лекции будут проходить в отдельно выделенные дни, занятия физкультурой – преимущественно на улице. Госэкзамены и защита дипломов пройдут в очном формате. При этом в университете сохраняется обязательный масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. Для иностранных студентов, которые не могут приехать в Екатеринбург, будут проходить онлайн-занятия по отдельному расписанию.

Как сообщал «Новый День», в Свердловской области идет резкий рост заболеваемости Covid-19 из-за нового штамма «омикрон». Но власти пока не вводят никаких дополнительных ограничений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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