Снова рекорд: на Среднем Урале коронавирусом заболели еще 2712 человек

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость Covid-19. За минувшие сутки зарегистрировано 2712 новых случаев – это снова рекорд. Госпитализировано 90 человек. В Екатеринбурге выявлено 1120 заболевших.

«Состояние 352 госпитализированных оценивается как тяжелое, 184 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 123 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 2 142. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Количество выписанных свердловчан резко сократилось – за сутки выздоровели 651 человек. Также оперштаб зарегистрировал 10 смертей больных Covid-19. Общее число жертв болезни достигло 9 981 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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