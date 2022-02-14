На Серовском тракте массовое ДТП – столкнулись 21 машина (ФОТО)

Сегодня утром на 14-м километре Серовского тракта случилось массовое ДТП. Около 9:50 на дороге столкнулись сразу 7 автомобилей, спустя полчаса на этом же участке – еще 14 машин. Несколько легковушек улетели в кювет и застряли в сугробе. Автомобили откапывают вручную. Пострадавших в массовой аварии нет.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они помогают расчищать дорожный участок от поврежденных автомобилей. Участники ДТП отогреваются в автобусе, который пригнали спасатели. Людям дали горячий чай и пледы.

«К ликвидации последствий происшествия привлечены 20 человек личного состава, 3 единицы техники», – отчитались в МЧС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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