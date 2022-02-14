В ГИБДД рассказали о причинах ДТП с 21 машиной на трассе

В управлении ГИБДД по Екатеринбургу рассказали о причинах аварии с 21 автомобилем, которая произошла сегодня утром на Серовском тракте. «Из-за краткосрочного снежного заряда и метели в течение 15 минут произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. В них участвовало более 20 автомобилей – легковых и грузовых», – сказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что известно об одном пострадавшем. «Водители транспортных средств во время движения не обеспечили постоянного контроля за движением автомобилей, безопасную дистанцию до впереди идущих автомашин, в результате чего произошло несколько столкновений, часть автомобилей съехали с проезжей части в кювет, – добавили там. – Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга оказали помощь участникам ДТП, чтобы освободить проезжую часть в максимально короткий срок. В настоящий момент движение на участке полностью восстановлено».

Екатеринбург, Елена Сычева

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