В музеях Екатеринбурга и области серьезный дефицит реставраторов

В музеях Свердловской области в последние годы наблюдается серьезный дефицит реставраторов, что может впоследствии привести к катастрофе, говорят музейщики. Уже сейчас некоторые предметы искусства невозможно экспонировать, потому что их некому подготовить, и с годами ситуация может усугубиться.

«Есть гигантская проблема – отсутствие реставраторов как профессионального сообщества, в региональном масштабе. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга крупных реставрационных мастерских нет. Это беда. Уже сейчас некоторые музеи не могут давать предметы искусства на выставки, потому что нет реставраторов по маслу, по металлу», – рассказал сегодня на пресс-конференции директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

При этом реставрационные мастерские, естественно, никогда не простаивают без дела. План работ расписан на год вперед, а то и больше.

«Бывают экстренные ситуации, когда реставрационный совет принимает решение, что надо что-то сделать срочно. Срок реставрации всегда разный. У нас, например, есть картина Марко Базаити «Христос», которая реставрировалась 28 лет (работа XV-XVI вв., представляющая громадную ценность, – прим. ред.). А есть предметы, которые делаются за несколько дней».

По словам Никиты Корытина, иногда к порче произведения искусства приводит халатность посетителей, иногда – изменение климата в фондохранилищах.

«События бывают разные. В 1980-е годы в нашем музее был потоп, когда горячая вода хлынула в подвал и затопила картины. Много лет центр им. Грабаря помогал нам реставрировать коллекции. Иногда на экспозиции что-то происходит, например, кто-то задел рюкзаком – и на живописи остался след. Резкий перепад влажности ведет к изменению подрамника, холсты провисают. Любые какие-то события могут изменить состояние произведения искусства».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»