В Екатеринбурге будут судить мужчину и женщину, которые зверски убили туристку в «Оленьих ручьях»

В Свердловский областной суд направлено дело об убийстве туристки из Перми. Обвиняются двое местных жителей – мужчина 44 лет и женщина 26 лет, сообщает облпрокуратура.

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый освободился из тюрьмы и прибыл в Нижние Серги. Там он находился под надзором и должен был шесть лет отмечаться у участкового и не менять место жительства, однако мужчина нарушил судебное предписание и покинул свой дом.

С 19 мая по 3 июня 2021 года подсудимый и его подельница воровали вещи и продукты в домах в Нижних Сергах и близлежащих деревнях. А в конце мая обвиняемые заметили в парке «Оленьи ручьи» туристическую палатку, в которой спала 35-летняя туристка из Перми Анастасия Пыхтеева. Мужчина и женщина, будучи пьяными, разбудили Анастасию и сказали, что ее байдарку кто-то украл. Обвиняемые выманили Анастасию из палатки, отвели ее на открытую местность, а там мужчина начал избивать потерпевшую палкой и пытался задушить ее. После этого он изнасиловал свою жертву, а его подельница держала той руки, чтобы она не могла сопротивляться. После совершенного преступления мужчина шесть раз ударил Анастасию ножом, и она скончалась. Затем обвиняемые украли вещи туристки, общая сумма составила более 201 тысячи, а подельница воспользовалась сим-картой Анастасии и перевела с ее банковских счетов более 23 тысяч рублей.

Спустя три дня после убийства, 2 июня, оперуполномоченная группа получила информацию, что обвиняемая расплатилась банковской картой потерпевшей в магазине и на заправке. На этой же заправке женщину задержали, однако подоспевший подельник угрожал ножом сотруднику полиции, поэтому тот отпустил обвиняемую, и они оба скрылись.

На следующий день, 3 июня, мужчину задержали в лесу возле Нижних Серег, он жил в палатке убитой женщины. При нем была овчарка, которую тот натравил на полицейского. Но скрыться мужчине не удалось, и его задержали.

Сейчас мужчина и женщина обвиняются по ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ч. 2 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера», ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой», ч. 1, ч. 2 ст. 318 УК РФ «Угроза применения и применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, пребывания, в целях уклонения от административного надзора», ч. 2, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, хранилище, с банковского счета».

Дело отправлено в Свердловский областной суд, мужчине грозит пожизненный срок.

Как ранее писал «Новый День», пропажу Анастасии обнаружили ее друзья, вскоре полиция нашла ее тело в лесу.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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