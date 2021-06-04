В Свердловской области нашли тело пропавшей туристки из Перми. Подозреваемый в ее убийстве задержан

В Свердловской области обнаружено тело пропавшей несколько дней назад туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой. Женщина приехала на Средний Урал, чтобы сплавиться на одноместной байдарке по реке Серга. Сегодня вечером поисковая группа обнаружила ее труп, спрятанный в лесу. Ранее полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины. Это 43-летний житель Нижних Серег, прежде судимый за разбой и изнасилование. Ему предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное из корыстных побуждений». В момент преступления мужчина находился в федеральном розыске, так как сбежал из-под домашнего ареста.

По данным следствия, в ночь на 30 мая обвиняемый, находясь на берегу реки Серга между городами Нижние Серги и Михайловск напал на 35-летнюю туристку и убил ее. Затем он спрятал тело, а имущество женщины похитил, сообщили в следственном комитете.

О задержании мужчины подробно рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «Когда сыщики уголовного розыска вычислили задержанного в лесу, где он прятался, при нем была огромная немецкая овчарка. Вместо того, чтобы добровольно сдаться, он дал команду собаке «Фас!», натравив ее на оперуполномоченных. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух выстрел был произведён по животному. Скрыться, прикрываясь собакой, обвиняемому не удалось. Он был задержан и доставлен из леса в изолятор территориального ОВД. Ведет он себя как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы «не при делах». Хотя он был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине».

Представитель МВД также добавил, что подозреваемый ранее 8 лет отбыл в ИК-2 Екатеринбурга за причастность к разбойному нападению, сопряженному с изнасилованием.

В ближайшее время следствие заявит ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Для определения точной причины смерти погибшей женщины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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