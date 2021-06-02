На Урале ищут пропавшую туристку из Перми

В Свердловской области ищут пропавшую туристку Анастасию Пыхтееву из Перми. Ее следы обрываются в Михайловске. Девушка отправилась из Прикамья на Средний Урал в субботу утром, а последний раз на связь выходила около полудня. «Машина стоит в Михайловске в районе дамбы (без каких-либо повреждений и т.п.). Маршрут Насти, а также был ли кто-то с ней – неизвестно. С собой у неё были палатка, спальник и прочее снаряжение. Вернуться в Пермь должна была в воскресенье вечером. Возможно, что Настя отправилась на сплав по реке Серге или (что менее вероятно) по Демиду, оставив машину на месте планируемого финиша в Михайловске. У нее есть надувная байдарка, но брала ли она её с собой пока точно неизвестно. Настя – опытный турист», – рассказали ее друзья в соцсетях.

Они просят всех, кто видел девушку или принадлежащие ей вещи, откликнуться. «Если она проплывала по Серге в «Оленьих ручьях», то там всегда многолюдно и мог кто-то заметить.

Если кому-то что-то известно, пишите или позвоните полицейскому, который занимается поисками +79920136991», – попросили товарищи пропавшей девушки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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