Возбуждено дело об убийстве пропавшей туристки из Перми (ФОТО)

Силовики подключились к поискам 35-летней жительницы Перми Анастасии Пыхтеевой, которая в субботу приехала на Средний Урал, чтобы сплавиться по реке, и пропала. По факту ее безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». «С учётом того, что у женщины не было оснований, чтобы куда-то на длительное время убывать, не предупредив об этом родственников и знакомых, а также с учётом её устойчивых социальных связей в виде семьи и постоянной работы, в данной ситуации следствием СКР принято решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей именно в рамках возбуждённого уголовного дела», – сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что вместе с волонтерами работают несколько групп розыска, полиция задействовала шесть плавсредств для обследования реки Серга, лес проверяют с помощью беспилотника. Всех, у кого есть какая-либо информация, просят позвонить по телефону доверия регионального главка МВД: 8(343)358-71-61.

Как уже сообщал «Новый День», женщина приехала 29 мая на своем автомобиле в город Михайловск Свердловской области. Она оставила машину на городской плотине и добралась до Нижних Серег, чтобы начать сплав по реке Серга на одноместной байдарке, закончиться справ должен был у села Аракаево, но она туда не добралась. «Машина стоит в Михайловске в районе дамбы (без каких-либо повреждений и т.п.). Маршрут Насти, а также был ли кто-то с ней – неизвестно. С собой у неё были палатка, спальник и прочее снаряжение. Вернуться в Пермь должна была в воскресенье вечером. Возможно, что Настя отправилась на сплав по реке Серге или (что менее вероятно) по Демиду, оставив машину на месте планируемого финиша в Михайловске. У нее есть надувная байдарка, но брала ли она её с собой пока точно неизвестно. Настя – опытный турист», – рассказывали ее друзья в соцсетях.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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