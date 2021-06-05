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Суббота, 5 июня 2021, 13:59 мск

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Обвиняемый в убийстве пермской туристки заключен под стражу

Фото предоставлено СУ СКР по Свердловской области

Нижнесергинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя СК об аресте 43-летнего рецидивиста, обвиняемого в убийстве туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой. Задержанный заключен под стражу, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Для расследования уголовного дела сформирована следственная группа в составе следователей территориального отдела СКР и следователей-криминалистов областного следственного управления. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

В пресс-службе Свердловского областного суда уточнили, что обвиняемый Еремеев уже находится под стражей по другому уголовному делу, находящемуся в производстве Нижнесергинского районного суда.

Как уже сообщал «Новый День», в начале этой недели в Нижнесергинском районе искали без вести пропавшую 35-летнюю туристку из Перми Анастасию Пыхтееву. Вскоре к волонтерам подключились силовики. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». К сожалению, худшие подозрения подтвердились: в пятницу женщину нашли убитой. Ранее полицейские задержали подозреваемого. Это 43-летний житель Нижних Серег, прежде судимый за разбой и изнасилование.

По данным следствия, убийство было совершено в ночь на 30 мая на берегу реки Серга между городами Нижние Серги и Михайловск. Обвиняемый напал на 35-летнюю туристку и убил ее. Затем он спрятал тело, а имущество женщины похитил. Когда сыщики уголовного розыска вычислили его в лесу, где он скрывался, при нем была огромная немецкая овчарка, которую подозреваемый натравил на полицейских. Они были вынуждены применить табельное оружие. Вину свою задержанный не признал, хотя был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине.

Нижние Серги, Евгения Вирачева

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