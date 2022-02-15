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Вторник, 15 февраля 2022, 12:14 мск

Новости Екатеринбург

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У главы Екатеринбурга появился новый пресс-секретарь

У главы Екатеринбурга Алексея Орлова сменился личный пресс-секретарь.

«Отвечать за взаимодействие СМИ с главой Екатеринбурга поручено сотруднику пресс-службы Денису Каракулову. В пресс-службе он с 2019 года. Зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и вдумчивый специалист», – сообщила «Новому Дню» замначальника городского департамента информполитики Виктория Мкртчян.

Вадим Чернопенев, который работал в должности пресс-секретаря главы города с марта 2021 года, теперь стал советником Алексея Орлова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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