Новым пресс-секретарем главы Екатеринбурга стал бывший представитель ГУ МВД

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил нового личного пресс-секретаря. Им стал Вадим Чернопенев, работавший до этого в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района, а ранее в пресс-службе ГУ МВД области.

Информацию о своем назначении Чернопенев подтвердил «Новому Дню». «С сегодняшнего дня приступил к новым обязанностям. Пока знакомлюсь с работой и новыми задачами, их огромное количество», – сообщил он.

Должность пресс-секретаря главы Екатеринбурга освободилась в феврале, когда Анатолий Карманов ушел из мэрии вслед за Александром Высокинским. За последние два месяца в администрации Екатеринбурга сменились несколько ключевых руководителей. После избрания депутатами Алексея Орлова на должность градоначальника, новым первым вице-мэром стал Игорь Сутягин. Бывшая помощница Орлова в областном правительстве Марина Фадеева стала руководителем аппарата мэрии, а советница нового мэра Галина Токарева возглавила департамент общественных связей. За идеологический блок теперь отвечает бывший гендиректор издательского дома «Коммерсант-Урал» Сергей Плахотин, сменивший Екатерину Куземку в должности вице-мэра по связям с общественностью. Также в городскую администрацию вернулся Андрей Корюков на пост замглавы Екатеринбурга по экономике и финансам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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