В смерти мальчика, которого убило током от кондиционера, признали виновным монтажника: его осудили на 1 год

В смерти 9-летнего мальчика, которого убило током после соприкосновения с кондиционером, признали виновным монтажника светового оборудования. Оказалось, что мужчина, который устанавливал световую вывеску, не заземлил ее. В итоге мальчик, схватившись за решетку кондиционера, получил сильнейший разряд электричества и погиб на месте. Монтажника осудили на 1 год ограничения свободы. Он должен выплатить семье погибшего ребенка 700 тысяч рублей.

Как ранее писал «Новый День», инцидент произошел в Нижнем Тагиле 24 июня. 9-летний мальчик в канун своего дня рождения гулял с мамой на улице Победы и попросил у нее купить воды. Мама зашла в магазин, а ребенок остался на крыльце, где ухватился за решетку кондиционера. Мальчика ударило током, он погиб на месте.

«Причиной несчастного случая явились нарушения, допущенные монтажником Александром Волковым, которого собственник магазина привлек для монтажа световой рекламы на фасаде дома. Волков еще 30 декабря 2020 года установил на фасад здания изготовленную им ранее световую рекламную вывеску, не применил при этом защитное заземление», – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В СУ СК РФ по региону добавили, что свою вину Волков признал полностью, раскаялся в содеянном, искренне сожалел о произошедшем.

Тагилстроевский районный суд назначил Александру Волкову наказание в виде 1 года ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал 700 тысяч рублей в пользу семьи умершего ребенка как компенсацию морального вреда.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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