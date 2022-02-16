В Кольцово готовятся к реконструкции: выход из терминала международных линий временно закрыт

В зале прилета международных линий Кольцово начали подготовку к предстоящей реконструкции, которая начнется в апреле. Выход из терминала временно закрыт – пассажиры могут покинуть здание через терминал внутренних авиалиний.

«Встретить прилетевших международными рейсами в самом терминале теперь можно в зоне слева от входа в терминал МВЛ. Зал вылета международных линий и терминал внутренних авиалиний работают без изменений», – сообщили в Кольцово. Там добавили, что сроки начала реконструкции не менялись: она начнется в апреле.

Как ранее писал «Новый День», глобальная реконструкция Кольцово пройдет в три этапа. В рамках первого (он продлится до лета 2023 года) создадут единую входную группу, вынесут пункты досмотра из существующих площадей терминала и создадут стойки dropp-off для сдачи багажа до прохождения досмотра.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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