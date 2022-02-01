В Кольцово показали, как изменится аэропорт после реконструкции: «Это как операция на открытом сердце» (ФОТО)

В Екатеринбурге в апреле начнется глобальная реконструкция аэропорта Кольцово. Она пройдет в три этапа. В рамках первого, он продлится до лета 2023 года, создадут единую входную группу, вынесут пункты досмотра из существующих площадей терминала и создадут стойки dropp-off для сдачи багажа до прохождения досмотра.

Как рассказал автор проекта архитектор Алекс Битус, первый этап будет проходить таким образом, чтобы оставить возможность продолжения реконструкции. «Единая входная группа – это первый этап развития. Затем планируется многоуровневый паркинг и еще в более отдаленной перспективе появление железнодорожной станции. Когда мы приступили к работе над концепцией, мы поняли, что все объекты выглядят по-разному. У нас есть двухэтажный терминал, 4-5-уровневый паркинг, и все это надо связать пешеходными галереями над уровнем земли. Чтобы это не выглядело как серия пристроек, мы решили накрыть все единой кровлей. И эта кровля будет не только объединяющим элементом, но и полноценным навесом, чего сейчас не хватает Кольцово. Вы приезжаете и уезжаете под открытым небом», – отметил Битус.

По его словам, будет изменена и транспортная схема на привокзальной территории. «Появится два кармана по бокам, где предполагается движение такси, автобусов. Частный транспорт сможет осуществлять посадку и высадку пассажиров в зоне под навесом, а также краткосрочную парковку. Это будет позволять осуществлять движение более рационально, освободить пункты въездов и выездов, их количество, конечно, тоже увеличится», – добавил архитектор.

Автор проекта реконструкции аэропорта рассказал, что на первом же этапе при входе в Кольцово появятся стойки dropp-off, где можно будет сдать багаж до прохождения досмотра. Внутри терминала появятся пара ресторанчиков и ландшафтный дворик под открытым небом. «Входная группа будет изменена с расчетом на второй этап, но это отдаленная перспектива. Возможность реализации второго этапа закладывается сейчас. Внутри аэровокзала будет проведена масштабная реконструкция – изменены интерьеры как на прилете, так и на вылете», – пояснил он.

Директор по стратегическим коммуникациям управляющей компании «Аэропорты регионов» Евгений Красиков добавил, что сейчас идет открытый конкурс по выбору застройщика, генерального подрядчика, который будет реализовывать проект. «К апрелю планируем заключить договор и выходить на стройплощадку, чтобы к третьему кварталу 2023 года завершить первый этап», – сказал он.

При этом планируется, что проведение работ не помешает пассажирам. «Это как операция на открытом сердце, все маршруты передвижения пассажиров тщательно продуманы. Временная входная группа будет там, где сейчас выход. Когда будет основная входная группа открыта, она уже будет полноценно функционировать», – уточнил исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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