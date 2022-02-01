Огромная петля у Кольцово появится к 2023 году

Демидовскую петлю у аэропорта Кольцово собираются поставить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Ее установка будет вестись параллельно с реконструкцией самого аэропорта.

«У нас в планах синхронизировать эти процессы – реконструкцию площади и создание архитектурной композиции «Демидовский узел». Мы сегодня обсуждаем с архитектором и проектировщиками проекты подготовки, потому что был эскиз, образ, а сейчас задача – превратить это в чертежи. Идет проектирование, подсчет затрат по материалам, стоимости объекта. Мы со своей стороны приняли решение реализовать этот проект к 300-летию Екатеринбурга, чтобы к 2023 году такой объект появился», – прокомментировал сегодня директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков.

Напомним, эскиз «Демидовского узла», который будет встречать прилетающих в Кольцово, разработало архитектурное бюро Асадова. В подобный узел были «завязаны» заготовки из пластичной стали, изготовленные на демидовских заводах. В честь будущего юбилея Екатеринбурга в арт-объект планируется вмонтировать 300 световых элементов в виде звезд. Таким образом, стела может стать новой городской достопримечательностью. По предварительным расчетам архитекторов, на изготовление петли может понадобиться 160 миллионов рублей.

Добавим, что не все горожане одобрили выбор жюри. Многие хотели бы видеть рядом с Кольцово другой объект – гигантскую головоломку «Урал», которую спроектировал директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский. Мэрия обещала, что найдет для букв другое место.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Анастасия Истомина

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