Рядом с аэропортом Кольцово установят «Демидовский узел» (ЭСКИЗ)

В Екатеринбурге завершился конкурс эскизов архитектурно-пространственной композиции, которая появится рядом с аэропортом Кольцово. Победителем стало архитектурное бюро Асадова, предложившее арт-объект в виде огромной петли. По задумке авторов, она должна символизировать знаменитый Демидовский узел – в который были «завязаны» заготовки из пластичной стали.

Как рассказал на брифинге начальник департамента архитектуры Алексей Храмов, во второй тур конкурса вышли пять участников, но мнения членов жюри кардинально разделились при выборе лучшей работы. Поэтому дополнительно было объявлено онлайн-голосование, в котором приняли более 4 тысяч екатеринбуржцев. В итоге 52% горожан выбрали проект архбюро Асадова.

Сроки установки стелы пока неизвестны. По словам директора по стратегическим коммуникациям ПАО «Аэропорт Кольцово» Андрея Клименских, теперь будет создана проектная группа, которая доработает идею эскиза. Храмов отметил, что в честь будущего юбилея Екатеринбурга в арт-объект планируется вмонтировать 300 световых элементов в виде звезд. Таким образом, стела может стать новой городской достопримечательностью.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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