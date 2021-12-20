Мэрия найдет место для гигантской головоломки «УРАЛ»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что стеле-головоломке «УРАЛ», которая проиграла в конкурсе на размещение возле аэропорта Кольцово, найдут другое место.

«Лично мне примерно в одинаковой степени нравится как работа-победитель, так и головоломка со словом «УРАЛ». Первая хороша тем, что отлично «читается» с любой точки – независимо от того, приближается ли зритель по автостраде от города, или это пассажир самолета, совершающего посадку. Зато вторая исполнена глубокого философского смысла. Лишь когда наблюдатель находит правильную позицию, элементы композиции складываются для него в слово «УРАЛ». Точно так же и сам Екатеринбург, Урал невозможно понять с наскока – эта истина открывается лишь тому, кто проделал изрядный труд души и ума для ее поисков», – написал Орлов в своем инстаграме.

Он пообещал, что выбор места тоже будет зависеть от мнения горожан. «Замечательную идею мы обязательно используем в другом месте. Сейчас наша общая задача – выбрать лучшее место в Екатеринбурге», – отметил он.

Также мэр сообщил, что представителям Кольцово понравился третий претендент – ажурный «клубок», так что и эта работа не останется лишь макетом. «Он будет установлен в просторном холле аэропорта и в центре города», – написал Орлов, уточнив, что место для «клубка» тоже должны предложить горожане.

Конкурс эскизов архитектурно-пространственной композиции, которая появится рядом с аэропортом Кольцово, закончился на прошлой неделе. На первом этапе работы выбирали эксперты, а за те, что прошли во второй, голосовали сами екатеринбуржцы. Победителем стало архитектурное бюро Асадова, предложившее арт-объект в виде огромной петли, – знаменитый Демидовский узел, в который были «завязаны» заготовки из пластичной стали.

Многим горожанам не понравился выбор большинства, и они стали искать место, где можно было бы разместить буквы «УРАЛ», а их автор, директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, предложил екатеринбуржцам скинуться на установку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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