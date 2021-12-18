Автор огромных букв «Урал» предложил горожанам скинуться на их установку

Директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский предложил скинуться на установку букв «Урал», а разместить композицию он предложил на платформе на Верх-Исетском пруду или где-то под Екатеринбургом. «Ребята, а может скинемся на УРАЛ? Похоже это единственный способ, чтобы в городе было так, как нам нравится, а не так как.. А мы так вдохновенно это придумывали и потом с не меньшим азартом защищали на комиссии экспертов

Поставить предлагаю на платформе на Верх-Исетском пруду или в поле под Екатеринбургом», написал Каменский в «Фейсбуке». Сколько необходимо денег, он не отметил, в комментариях руководитель группы развития инфраструктуры в «Форум-групп» Александр Шилков подсчитал, что речь может идти о 4 млн рублей. Предложение директора музея поддержали известный по Сысертскому заводу экскурсовод Александр Савичев, замдиректора по девелопменту «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова, креативный директор дома творчества «Переделкино» Юлия Вронская, президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников и другие.

Сергей Каменский был одним из соавторов композиции «Урал», которая участвовала в конкурсе на размещение неподалеку от аэропорта Кольцово. Это по сути каменные блоки, которые сливаются в одно слово с определенного ракурса. Но победителем конкурса стала стела «Демидовский узел». Очень многие горожане удивились выбору комиссии, посчитав буквы «Урал» куда более интересным решением. Но в соцсетях высказывается и другая точка зрения – бетонную композицию лучше ставить туда, где ее можно разглядывать с разных ракурсов, а не на островке скоростной дороги.

Фото администрация Екатеринбурга

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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