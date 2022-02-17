Алексей Бубнов рассказал, что будет с парками Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга ведет работу по озеленению города, уже есть планы на ближайшие два года, но существуют определенные трудности.

Замглавы Алексей Бубнов, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», заявил: «Зеленый каркас был создан, потому что тополя были высажены нашими предшественниками, единственный минус – пух. В этом году мы реализуем два парка, в Солнечном и Академическом. А вот на 2023 год будет голосование о выборе объекта на следующий год – с 15 апреля по 30 мая. Будем выбирать из пяти объектов: парк Блюхера, летний парк Уралмаш, сад Энгельса, Преображенский парк, парк им. 50-летия ВЛКСМ».

Бубнов добавил, что высаживать деревья можно не везде, потому что во многих местах проходят коммунальные сети, а в охранных зонах сажать деревья запрещено. «Мы ищем, как заполнить зеленую зону, например, на улице Ленина. Еще один момент – любая вырубка деревьев, чтобы заменить их новыми, получает отпор со стороны горожан, поэтому тоже тут надо людям разъяснительную работу вести».

Также в мэрии хотят запретить «варварскую» практику обрезки тополей, поэтому проводится учеба, привлекаются лесопатологи.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42