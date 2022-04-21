В Екатеринбурге за весну обрезали более 1500 деревьев (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается обрезка деревьев во всех районах города. К сегодняшнему дню обрезано уже более 1500 тополей.

Как рассказывают жители Екатеринбурга, обрезка деревьев идет во всех районах города. Но где-то работы идут по-новому, без «варварских» методов, когда со ствола удаляют почти все ветки. В других – еще по-старому.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что всего на 2022 год запланировано подравнять 20 730 деревьев. На сегодняшний день обрезали ветки у 1550 тополей – это 7,5% от плана.

Напомним, от «варварской» обрезки тополей в Екатеринбурге пытаются отойти еще с 2020 года. Недавно вице-мэр Алексей Бубнов рассказывал, что специально для этого «проводится учеба, привлекаются лесопатологи».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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