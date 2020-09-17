В Екатеринбурге запретят варварскую обрезку деревьев, когда от них остаются лишь одни голые стволы без ветвей. Об этом сообщает организация «Городские проекты» в Екатеринбурге.

«Команда нашего отделения поучаствовала в общественных обсуждениях изменений правил благоустройства. Мы выдвинули 17 предложений, из которых будут учтены только четыре. Два из «подлежащих учету» предложений касаются обрезки тополей. Во-первых, будет запрещен «топинг» – варварская обрезка, при которой удаляется вся крона и все боковые ветви. Во-вторых, будет разъяснено понятие «омолаживающая обрезка». При такой обрезке следует оставлять крупные скелетные ветви, а также часть ветвей второго порядка», – сообщили представители организации.

Напомним, в мэрии ранее объясняли, что такая обрезка – это вынужденная мера, потому что ветви разрастаются и грозят оборвать коммуникации. Ботаники в ответ на это поясняли, что кронирование без учета породы и возраста дерева бывает губительным для зеленых насаждений.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.20

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