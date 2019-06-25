В пяти скверах Екатеринбурга обкорнают деревья

На юго-западе Екатеринбурга по заказу районной администрации обрежут деревья – более двух тысяч штук. Работы проведут в скверах на Большакова, Чапаева, в сквере им. К.Е. Архипова по улице Академика Бардина, на улицах Амундсена и Волгоградской.

Администрация Ленинского района ищет подрядчика, который проведет эти работы, – ему готовы заплатить максимум 574 тысячи рублей. В парках нужно обрезать и проредить кроны, удалить поросль тополя, ивы и других деревьев, а также вырубить аварийные деревья. В планах на вырубку – 42 дерева.

В Екатеринбурге горожане нередко бывают возмущены тем, как проводится кронирование – после этой процедуры от дерева фактически остается голый ствол. В мэрии ранее объясняли, что обрезка ‒ вынужденная мера, поскольку ветки вырастают и грозят оборвать коммуникации. Ботаники, в свою очередь, говорят, что проведение кронирования без учета породы и возраста дерева, тем более ‒ в холодное время года и без обработки ран, может быть губительным.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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