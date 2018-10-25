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Четверг, 25 октября 2018, 14:49 мск

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На площади Обороны спилят полторы сотни деревьев, но взамен обещают посадить новые

Администрация Октябрьского района разместила на госзакупках конкурс на проведение работ по озеленению площади Обороны. Как сказано в документах к закупке, чиновники из управы намерены убрать «скелетные» ветки у 65 деревьев, еще у 145 срезать кроны «под естественный вид», а также спилить под корень еще несколько десятков деревьев, в том числе ‒ тополей. Вместе с тем подрядчик, который победит в конкурсе, должен будет высадить десять лип, 20 сиреней, 11 черемух, 19 яблонь и 5 дубов. Начальная цена контракта составляет 1,535 млн рублей.

Напомним, минувшей весной горожане возмутились массовой обрезке крон деревьев на улицах Екатеринбурга. По мнению местных жителей, это уродует растения. В мэрии тогда объясняли, что обрезка ‒ вынужденная мера, поскольку ветки вырастают и грозят оборвать коммуникации. Ботаники, в свою очередь, говорят, что проведение кронирования без учета породы и возраста дерева, тем более ‒ в холодное время года и без обработки ран, может быть губительным.

В Белоруссии кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Ирина Вознячук провела эксперимент ‒ в течение года она наблюдала за деревьями, кроны которых были срезаны. «10 % деревьев погибли через год после обрезки. Будем наблюдать дальше. Согласно литературным данным, отпад деревьев в течение пять лет может доходить до 50 %», ‒ приводит ее слова «Зеленый портал».

Екатеринбург, Елена Сычева

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