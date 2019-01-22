«Чувствую себя нашкодившим школьником»: екатеринбургские депутаты впервые заслушали отчет директора «Зеленстроя»

Екатеринбургские депутаты продолжают инспектировать муниципальные предприятия. Сегодня комиссия по городскому хозяйству заслушала доклад руководителя МБУ «Зеленстрой» Либарита Кетцяна, заставив его отчитываться в бюджетных тратах. Директор был немало удивлен вниманию народных избранников и признался, что за 11 лет ни дума, ни счетная палата никогда не интересовались делами организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведении «Зеленстроя» находятся 53 парка и сквера, расположенные в центральной части города. Муниципальное учреждение занимается уборкой зеленых территорий, ухаживает за деревьями и газонами, разбивает летние цветники и отвечает за содержание скульптурных памятников. В 2018 году на выполнение этих работ «Зеленстрой» получил из городского бюджета 150,5 миллионов рублей, сообщил Либарит Кетцян. По его словам, примерно треть этой суммы возвращается в казну налогами. При этом сейчас в штате числятся 120 работников, а среднемесячная зарплата на предприятии составляет всего 24,6 тысяч рублей. Директор также отметил, что за 2018 год объем работ «Зеленстроя» значительно возрос в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу (возле Центрального стадиона появились новые скверы, где нужно работать вручную), и сотрудников предприятия катастрофически не хватает. Поэтому, объяснил Кетцян, МБУ отдает часть парков подрядчикам, так как своих рабочих рук не хватает.

Тем не менее, многие депутаты остались недовольны докладом. Михаил Вечкензин заявил, что директор МБУ попросту пересказал информацию с сайта организации и не дал подробного финансового отчета. «Я первый раз за 11 лет своей работы в «Зеленстрое» выступаю в думе. Поэтому решил рассказать о деятельности МБУ. Когда вызвали на отчет, почувствовал себя как нашкодивший школьник», – ответил на претензию Либарит Кетцян.

Вечкензин продолжал настаивать, что при такой численности штата «Зеленстрой» может обходиться без подрядчиков. Другие депутаты расспрашивали директора, кто занимается обрезкой деревьев в центре города, и почему эти работы проводятся в декабре. Вместо Кетцяна ответила глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. По ее словам, «Зеленстрой» проводит обрезку только в рамках муниципального задания ранней весной или поздней осенью, и если погода позволяет, также и в декабре. При этом она согласилась, что не стоит отдавать подрядчикам содержание центральных парков, так как сторонние организации трудно заставить выполнить работы «как надо».

В итоге председатель комиссии Александр Колесников заявил, что депутаты должны объехать объекты «Зеленстроя», чтобы самостоятельно сделать выводы об эффективности учреждения. Уточнить график объезда народные избранники договорились позднее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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