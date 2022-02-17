«Выделенки – попытка в отсутствие правил что-то регулировать»: вице-мэр Бубнов рассказал как будут «усмирять» самокатчиков

В Екатеринбурге выделенки для самокатов кикшеринга пока не показали результатов. «Это попытка в отсутствие правил что-то регулировать», – заявил на пресс-завтраке вице-мэр Алексей Бубнов, добавив, что «самокатчики движутся, как будто последний день живут».

Напомним, выделенные участки для самокатов в центре Екатеринбурга появились в сентябре 2021 года. Но поскольку уже спустя месяц сезон кикшеринга закончился, никакого результата пока нет.

«Анализ проведем в апреле-мае. Но это попытка в отсутствие правил что-то регулировать. Мэр Алексей Орлов планирует подписать соглашение с сервисами кикшеринга. Будем просить снижать скорость движения до 15 км/ч, чтобы пешеходы успевали реагировать», – рассказал Бубнов.

С велосипедистами, по словам заместителя градоначальника, ситуация еще сложнее. В новых районах и при ремонте дорог однозначно будут делать велодорожки, но сделать это повсеместно невозможно.

«Городу 300 лет, улично-дорожная сеть уже сложилась. По правилам, велосипедисты должны двигаться по проезжей части, но ни к чему хорошему это не приведет, учитывая скорость движения. Это приведет к трагедиям», – отметил Бубнов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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