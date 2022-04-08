В Екатеринбурге кикшеринговые компании открыли сезон: самокаты выставлены в разных районах (ФОТО)

В Екатеринбурге начался сезон электросамокатов. Кикшеринговые компании уже выставили их в центре и близлежащих районах.

Первым свои самокаты расставил сервис Whoosh. Он, кстати, работал в прошлом сезоне вплоть до снега. За зиму самокаты прошли техобслуживание и готовы к использованию. Покататься можно пока в тех районах, где тротуары расчищены от снега и грязи – это в основном центр и прилегающие районы.

Пешеходы уже успели заметить возвращение самокатчиков, которые порой гоняют по тротуарам на большой скорости. «Меня вчера один такой чуть не сбил», – рассказала жительница Екатеринбурга Валентина.

Напомним, проблема самокатов в городе обострилась в последние два года, когда кикшеринг стал популярным, а количество самокатов на прокат выросло в разы. Компании вводят ограничение скорости на передвижение в людных местах, но это не всегда помогает. Горадминистрация в сентябре 2021 года сделала выделенные участки на нескольких тротуарах для движения самокатов. Но проанализировать, работает ли такая система, пока не успели: сезон самокатов закончился в октябре. Вице-мэр Алексей Бубнов обещал, что в апреле-мае будет проведен анализ работы выделенок.

«Но это попытка в отсутствие правил что-то регулировать. Мэр Алексей Орлов планирует подписать соглашение с сервисами кикшеринга. Будем просить снижать скорость движения до 15 км/ч, чтобы пешеходы успевали реагировать», – говорил ранее представитель мэрии.

Добавим, что 30 марта Верховный суд России признал электросамокаты транспортными средствами. Из решения ВС пока не следует, что все электросамокаты должны передвигаться исключительно по проезжей части: так как исчерпывающий перечень всех возможных видов средств передвижения не установлен и установлен быть не может, возможность отнесения средств индивидуальной мобильности к тем или иным ТС сопряжена с оценкой соответствия конкретного устройства требованиям к колесным транспортным средствам.

Плюс ко всему, решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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