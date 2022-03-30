Верховный суд России признал электросамокаты транспортными средствами

Электросамокаты могут быть отнесены к транспортным средствам – соответствующее решение принял сегодня Верховный суд (ВС) России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в суде рассматривался иск автомобилиста, попавшего в ДТП и ставшего фигурантом уголовного дела: при повороте налево он столкнулся с самокатом, в результате аварии водитель самоката погиб.

Истец оспаривал Правила дорожного движения в части, которая позволяет отнести электросамокат к транспортным средствам.

Напомним, водители электросамокатов в отдельную категорию участников дорожного движения пока не выделены, однако статья 2 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» объединяет все транспортные средства общим функциональным предназначением: перевозкой по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на них. Исходя из этого, электросамокат тоже можно отнести к транспортным средствам.

В истории с истцом следователь инициировал проведение автотехнической судебной экспертизы, в постановлении о назначении которой сделал вывод об отнесении электросамоката к механическим транспортным средствам. Истец потребовал исключить данный вывод из текста постановления, на что получил отказ.

Истец обратился за разъяснениями в Минтранс, МВД и центр судебной экспертизы при Минюсте России, которые пояснили, что новые средства мобильности при наличии сомнений в эффективности систем экстренного торможения в зависимости от модели могут развивать скорости выше 35 км/час, что становится серьезным источником опасности для пешеходов и лиц, управляющих такими устройствами.

Истец же настаивал на том, что к транспортным средствам должны быть отнесены лишь такие источники передвижения, на управление которыми законом предусмотрено получение специального права. А водитель самоката должен считаться пешеходом, чье нахождение на проезжей части запрещено.

Представитель Генеральной прокуратуры, выступавший в суде ответчиком, пояснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения.

ВС эту позицию поддержал, отказав в удовлетворении иска.

«В последнее время участились случаи использования лицами для передвижения электросамокатов, технические характеристики которых находятся в пределах пороговых значений, установленных Правилами для мопеда или мотоцикла, являющихся мототранспортными средствами категории «L», не имеющих функции автоматического отключения на скорости более 25 км/ч, – цитирует Российское агентство правовой и судебной информации представителя правительства РФ в Верховном суде Гайка Марьяна. – Конструктивные и технические особенности таких электросамокатов предопределяют высокую степень опасности причинения вреда жизни и здоровью граждан, причем как использующим такие электросамокаты, так и неопределенному кругу лиц. Кроме того, использование таких электросамокатов не в полной мере подконтрольно управляющему им лицу, в связи с чем данные средства передвижения могут быть источниками повышенной опасности».

Представитель правительства подчеркнул, что субъектом преступлений по делам о ДТП признается не только сдавший экзамены водитель, но и любой участник дорожного движения.

Из решения ВС пока не следует, что все электросамокаты должны передвигаться исключительно по проезжей части: так как исчерпывающий перечень всех возможных видов средств передвижения не установлен и установлен быть не может, возможность отнесения средств индивидуальной мобильности к тем или иным ТС сопряжена с оценкой соответствия конкретного устройства требованиям к колесным транспортным средствам.

Плюс ко всему, решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Напомним, проблема электросамокатов резко обострилась с развитием шеринга. Первый в России шеринг электросамокатов появился весной 2018 года в Москве, через год сервис начали развивать в Санкт-Петербурге, а год назад «прокатные» самокаты буквально оккупировали другие крупные города.

Практически сразу же начались скандалы: городская инфраструктура оказалась не готова к стремительному развитию индивидуальной мобильности, пешеходы категорически отказались делить тротуары с самокатчиками (а заодно и велосипедистами), а многие водители самокатов не захотели соблюдать даже элементарные правила и проявлять уважение к другим участникам движения. Все громче начали звучать призывы разрешить самокатчикам и велосипедистам передвигаться только по дорогам, что крайне не понравилось автомобилистам.

В этой битве всех со всеми появились погибшие и раненные.

В итоге Министерство транспорта РФ доработало поправки к Правилам дорожного движения, касающиеся электросамокатов: средствам индивидуальной мобильности предлагалось разрешить передвигаться по велодорожкам, тротуарам и обочинам не быстрее 25 км/ч. А также ездить по проезжей части, если будут оборудованы тормозами, светоотражателями и фонарями, смогут подавать звуковой сигнал. В ранней версии поправок ограничение предлагалось в 20 км/ч при движении вместе по тротуару, а появление на проезжей части запрещалось вовсе.

В местах, где нет велодорожки, самокатчикам собирались позволить кататься по тротуару или пешеходной зоне, если его устройство весит не более 35 кг.

Поправки до сих не приняты. Но даже когда их примут, проблему это не решит: в России катастрофически мало велодорожек. Именно велоинфраструктура могла снять возникшее напряжение, но надеяться на ее развитие в нынешних условиях не приходится.

P.S. Новый СИМ-сезон в России уже начался: например, в Челябинске на еще заснеженных улицах появились первые шеринговые самокаты.

Москва, Игорь Юров

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